LES FRÈRELLINIS THÉÂTRE DE POCHE Toulouse

LES FRÈRELLINIS

THÉÂTRE DE POCHE 10 Rue El-Alamein Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-12-10 14:30:00

2025-12-10

Prenez place pour un spectacle familial poétique, drôle et émouvant !

Julia et Julio sont sœur et frère, les derniers membres d’une famille d’artistes itinérants qui portent toute la tradition de la famille en émigrant, de pays en pays, pour emporter avec eux leur art décrépit et nostalgique.

Ce spectacle aborde le rôle de la tradition sociale, culturelle et familiale dans la construction de notre personnalité et notre société à travers deux personnages la sœur et le frère de la famille Frèrellinis. Un sujet sérieux, abordé de manière drôle et poétique afin d'y réfléchir toute en douceur !

THÉÂTRE DE POCHE 10 Rue El-Alamein Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 46 92 30 theatredepochetoulouse@laposte.net

English :

Join us for a poetic, funny and moving family show!

