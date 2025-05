Les frères Boniface, conférence d’Yves HARTÉ – à la Maison Arts et Loisirs Montfort-en-Chalosse, 11 juin 2025 15:00, Montfort-en-Chalosse.

Les Amis du musée de la Chalosse accueillent Yves HARTE, ancien rédacteur en chef et directeur de la rédaction du journal Sud Ouest et écrivain. Il racontera avec sensibilité le destin des frères Boni qui furent les idoles de son enfance landaise.

Les Magnifiques ils s’appelaient André et Guy Boniface , deux frères indissociables devenus des légendes du rugby français ! Nés à Montfort en Chalosse. .

English : Les frères Boniface, conférence d’Yves HARTÉ

The Friends of the Musée de la Chalosse welcome Yves HARTE, former editor-in-chief and managing editor of the « Sud Ouest » newspaper, and writer. He will sensitively recount the fate of the « Boni » brothers, idols of his Landes childhood.

German : Les frères Boniface, conférence d’Yves HARTÉ

Die Freunde des Museums von Chalosse begrüßen Yves HARTE, den ehemaligen Chefredakteur und Redaktionsleiter der Zeitung « Sud Ouest » und Schriftsteller. Er wird einfühlsam über das Schicksal der Brüder « Boni » berichten, die die Idole seiner Kindheit in der Region Landaise waren.

Italiano :

Gli Amici del Musée de la Chalosse accolgono Yves HARTE, ex caporedattore e direttore del quotidiano « Sud Ouest » e scrittore. Egli racconterà con sensibilità il destino dei fratelli « Boni », che sono stati gli idoli della sua infanzia nella regione delle Landes.

Espanol : Les frères Boniface, conférence d’Yves HARTÉ

Los Amigos del Museo de la Chalosse reciben a Yves HARTE, antiguo redactor jefe y director del periódico « Sud Ouest » y escritor. Relatará con sensibilidad el destino de los hermanos « Boni », ídolos de su infancia en la región de Las Landas.

