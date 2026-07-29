Les Fréres Cépareil duo burlesque et participatif Plaza Sare

Informations pratiques

Sare

Les Fréres Cépareil duo burlesque et participatif

Plaza Fronton Sare Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 19:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Les Frères Cépareil

Laurent et Marco Pareti se sont rassemblés sur la scène pour faire un naitre un duo, drôle, aux allures burlesques. Si le cirque à proprement parlé est très peu présent, son esprit n’est jamais loin. Les Frères Cépareil proposent un jeu radiophonique itinérant où, sous forme d’imitation, de célèbres airs de fêtes sont revisités par des grands

noms de la chanson francophone, mais il s’agit peut-être d’autre chose…

Entre franche parodie et tendre ironie Les Frères Cépareil est assurément un spectacle où l’on rigole et on ne se prend pas au sérieux. C’est participatif et pour tous les publics.

Comme le dit l’expression, plus on est de fous, plus on rigole !! Alors venez nombreux !!

Repli à la salle polyvalente en cas de pluie. .

Plaza Fronton Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 20 14 sare@otpaysbasque.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Fréres Cépareil duo burlesque et participatif

L’événement Les Fréres Cépareil duo burlesque et participatif Sare a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme Pays Basque