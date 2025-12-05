Les frères Jacquard (rire et tubes) La baleine à bascule Piégut-Pluviers

Les frères Jacquard (rire et tubes)

La baleine à bascule 41 bis rue des alliés Piégut-Pluviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

Toujours impeccables dans leurs costumes de Tergal, ils forment la combinaison ultime d’une médecine ambulatoire pour les grand-e-s blessé-e-s des tubes de la variété internationale.

MASSACREURS DE TUBES

Les frères Jacquard, trio de musiciens–chanteurs, improbables, proposent un spectacle mêlant musique et humour, performances vocales et improvisations théâtrales, élégance vestimentaire et extravagance assumée. Un show burlesque à la croisée du concert et du spectacle.

Experts en détournement et spécialistes du mash-up, ils redonnent des couleurs aux chansons populaires souvent ringardisées en leur offrant un nouvel écrin mélodique.

Toujours impeccables dans leurs costumes de Tergal, ils forment la combinaison ultime d’une médecine ambulatoire pour les grand-e-s blessé-e-s des tubes de la variété internationale.

Que vous les ayez aimés ou détestés (les tubes..), venez à l’une de leur consultation scénique, vous en ressortirez légèrement tourneboulés, un sourire au bord des lèvres. .

La baleine à bascule 41 bis rue des alliés Piégut-Pluviers 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 56 02 91

English :

Always impeccable in their Tergal suits, they form the ultimate combination of outpatient medicine for the great wounded of international variety hits.

L’événement Les frères Jacquard (rire et tubes) Piégut-Pluviers a été mis à jour le 2025-12-03 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin