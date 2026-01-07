Les frères Lampion La Chaise Rouge La Haute-Herberie Ombrée d’Anjou

Les frères Lampion La Chaise Rouge

Tarif : 7 – 7 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 15:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Pièce de théâtre Les frères Lampion proposée à la Ferme-Auberge de la Chaise Rouge à Pouancé, pour plusieurs représentations.

Théâtre

Les Frères Lampion vous accueillent dans leur labo-cabaret . Comment remettre à jour ses connaissances de 1968 à nos jours sans faille, sans douleur et sans se prendre au sérieux ? Qui était au hit-parade en 1972 ? Quelle invention a révolutionné nos habitudes en 1984 ? Et quel chef d’État s’est écrasé en plein vol en 1995 ? Les Frères Lampion savent tout ! Ils ont des fiches sur tout et ils se fichent de tout !

Enfin presque tout…

Un spectacle étonnant et détonant !

Avec les Frères Lampion, on est tous des champions ! .

La Haute-Herberie La Chaise Rouge Ombrée d'Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 62 82 billetterie@lachaiserouge.fr

Play Les frères Lampion (The Lampion Brothers) at the Ferme-Auberge de la Chaise Rouge in Pouancé, for several performances.

