Informations pratiques

Sacé

LES FRERES LAPOMPE EN CONCERT

Bar associatif La Grange Sacé Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 20:30:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Le bar de Sacé accueillera pour son concert de rentrée les Frères Lapompe !

Les frères Lapompe est un groupe de swing manouche, qui reprend les standards du genre, de Django à Angelo Débarre, en passant par les valses de Jo Privat ou les swings de Tchan Tchou Vidal.

Qui douterait que Django Reinhardt fût le plus influent des guitariste de jazz, de par ses interprétations teintées de ses origines manouche? Certainement pas les Frères Lapompe, qui tiennent en respect les plus grands maîtres en s’attelant à leurs répertoires: Django bien sûr, mais aussi Tchan Tchou Vidal, Joe Privat, Matelot Ferret, Fapy Lafertin, Angelo Debarre et bien d’autres encore…

Avec trois guitares et une contrebasse, s’encanaillant parfois d’un accordéoniste, d’un flutiste, les frangins interpréteront aussi bien de grands standards du swing, que de petites pépites méconnues, ou de belles valses endiablées à faire chavirer les plus intrépides danseurs.

Gratuit Jeune public

– Concert au chapeau (pour financer les frais de déplacement des musiciens)

– Ouverture du bar dès 19h

– Paiement CB accepté

– Restauration sur place (pizzas-privilégier commandes avant 20h30 -pas de CB) .

Bar associatif La Grange Sacé 53470 Mayenne Pays de la Loire +33 6 84 15 16 99

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English :

The Sacé Bar will host Les Frères Lapompe for its back-to-school concert!

L’événement LES FRERES LAPOMPE EN CONCERT Sacé a été mis à jour le 2026-08-30 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne