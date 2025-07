Les frères patates Snack Frères Patates Mornans

Les frères patates Snack Frères Patates Mornans mercredi 23 juillet 2025.

Les frères patates

Snack Frères Patates Parking l’Eyzarette Mornans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-07-23

fin : 2025-08-06

Date(s) :

2025-07-23 2025-07-30 2025-08-06 2025-08-13 2025-08-20 2025-08-27 2025-09-03 2025-09-10

Snack et bar local et bio ouvert de 12h à 22h organisant des concerts tout les mercredi soirs.

.

Snack Frères Patates Parking l’Eyzarette Mornans 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 66 27 10 75

English :

Local and organic snack bar and bar open from 12pm to 10pm, with live music every Wednesday evening.

German :

Lokale und biologische Snackbar und Bar, die von 12 bis 22 Uhr geöffnet ist und jeden Mittwochabend Konzerte veranstaltet.

Italiano :

Snack bar e bar locale e biologico aperto dalle 12.00 alle 22.00, con musica dal vivo ogni mercoledì sera.

Espanol :

Cafetería y bar locales y ecológicos abiertos de 12.00 a 22.00 horas, con música en directo todos los miércoles por la noche.

L’événement Les frères patates Mornans a été mis à jour le 2025-07-20 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme