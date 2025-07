LES FRÈRES SAGOT, de JULES SAGOT Théâtre National de Bretagne Rennes

À travers un jeu de regards croisés, sur soi et sur l’autre, Luis et Jules Sagot célèbrent leur fraternité. Ce dialogue met en scène leurs sensibilités propres et une intelligence commune, pour dépasser les notions de handicap et de normalité.

Au milieu de blocs de béton, vestiges ou chantier d’un projet à venir, Luis et Jules Sagot s’affrontent, se provoquent, s’aiment. Jules, fils biologique du couple ayant adopté Luis, veut raconter leur histoire, parler des douleurs passées. Originaire du Mexique, Luis, au parcours de vie chaotique et complexe, désire une représentation solaire, avec douceur et humour. À l’inverse de son frère et son art dramatique, il dé-dramatise. Renomme sa « reconnaissance de handicap » en « reconnaissance d’hélicoptère » et s’envole loin de la place anxiogène que lui assigne la société. Comment raconter l’autre sans le trahir ? Un dialogue tendre et percutant, où l’amour fraternel, avec ses maladresses et sa beauté brute, devient une célébration de la différence.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-13T19:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-15T20:00:00.000+01:00

https://www.t-n-b.fr/programmation/les-freres-sagot

Théâtre National de Bretagne 1, rue saint-hélier Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine