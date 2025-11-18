Les frères Sagot Glob Théâtre Bordeaux

Les frères Sagot Glob Théâtre Bordeaux mardi 18 novembre 2025.

Les frères Sagot 18 – 21 novembre Glob Théâtre Gironde

de 6 à 18€; 8€ avec la carte jeune Bordeaux-Métropole

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T20:00:00 – 2025-11-18T21:00:00

Fin : 2025-11-21T20:00:00 – 2025-11-21T21:00:00

Jules Sagot et Luis Sagot

Collectif les Bâtards Dorés

Luis et Jules sont frères. Le premier gagne sa vie en faisant du théâtre, le second de la cuisine. Mais cela fait longtemps que Luis demande à Jules de faire un spectacle avec lui. Les deux frères, si différents, se mettent alors en scène en s’adressant directement au public, en un double récit qui témoigne de leur amour fraternel et de leurs différences.

D’anecdotes en histoires familiales, le spectacle s’invente à vue et affiche avec malice deux postures aux apparences contraires : Luis voudrait un spectacle joyeux et lumineux pour se raconter et Jules aimerait parler des douleurs, évoquer l’enfance mexicaine chaotique de son petit frère avant l’adoption et leur rapport à sa reconnaissance de handicap. Et c’est par ce jeu d’accords – désaccords, de désirs communs et changeants, qu’ils emportent le public dans un acte théâtral empli d’amour.

« Mon envie au départ était de mettre en scène un échange entre un artiste naïf et un artiste académique et questionner cette notion. Les réflexions sur la fraternité et l’altérité en découlent. Quoique nous le définissions différemment, Luis et moi croyons en un théâtre de la guérison. Nous voulions générer de l’amour et se l’offrir » – Jules Sagot.

Glob Théâtre 69 rue Joséphine Bordeaux 33300 Chartrons Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 69 06 66 http://www.globtheatre.net [{« type »: « link », « value »: « https://globtheatre.net/date/les-freres-sagot/ »}]

