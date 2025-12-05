Les Frères Smith Rue de Boisgelin Pleubian

Rue de Boisgelin Centre Culturel Le Sillon Pleubian Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-05 20:30:00

fin : 2025-12-05

2025-12-05

Et c’est pour qui ?

« Pour celles et ceux qui vibrent aux sons du continent africain, venez rencontrer les frères Smith. Voyage garanti Tout public.

Contreband Mentality et Free To Go, deux albums qui symbolisaient à la perfection l’état d’esprit qui guide Les Frères Smith depuis maintenant deux décennies.

Une mentalité de contrebandier et la liberté d’aller où bon leur semble, explorer de nouvelles terres musicales puis les conquérir.

L’étendard afrobeat brandi bien haut, c’est sans se délester de l’éthio jazz hypnotique ni des vibrations captées en Afrique de l’Ouest lors de leurs précédentes aventures discographiques que Les Frères Smith ont à nouveau pris la route du groove et de la transe. Emprunté une piste poussiéreuse et analogique qui serpente de Conakry au Ghana, explore le Cameroun, remonte à la source Nigériane pour composer et enregistrer Mutation, leur 3ème album.

Avides de nouveautés pour ne jamais se laisser embourber dans le marécage de la redite, perméables aux influences externes, qu’elles viennent des villes bruyantes et bétonnées comme de la nature la plus hostile, les onze frangins ont fait s’allier funk et highlife, jazz et soul, saveurs tropicales, incandescence cuivrée et polyrythmies dans un combustible hautement inflammable, chauffé par la voix envoûtante d’Athena Smith et la furie de Prosper Smith, et qu’ils nomment eux-mêmes Afrikanbeat.

Comme la société, l’environnement et le monde en général, la musique des Frères Smith n’a cessé de muter. Les contours, les formes et l’expression se sont redessinés, affinés ou endurcis. Mais c’est toujours le sens du combat comme celui de la fête, l’envie de partager la musique comme une denrée précieuse et pourtant accessible à tous qui guide leurs explorations, anime leurs compositions et nourrit leurs improvisations.

Avec Mutation, les poings peuvent à nouveau se lever et se rallier à un seul cri de guerre “Smith ! Smith ! Smith ! Smith !’” .

Rue de Boisgelin Centre Culturel Le Sillon Pleubian 22610 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 92 19 42

