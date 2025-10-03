Les Frères Taloche place Gambetta Montbard

Les Frères Taloche

place Gambetta Espace Paul Eluard Montbard Côte-d'Or

Début : 2025-10-03 20:30:00

fin : 2025-10-03

2025-10-03

Dans un monde où le stand-up règne en maître, les Frères Taloche tracent leur propre chemin en mêlant sketches déjantés et situations absurdes qui font mouche à chaque fois. Au programme des pilotes d’avion pas ordinaires, un dentiste débutant maladroit, un comédien trop amateur, une exposition photo sur le Moyen Âge, un cours inattendu sur les énergies renouvelables… sans oublier le célèbre Taloche Mime Games et quelques surprises bien ficelées.

Le spectacle, mis en scène par Ali Bougheraba, est une invitation à lâcher prise, à rire de nos petits travers et à savourer la folie douce de ces deux frères complices. Une soirée pleine d’énergie, de bonne humeur et de moments mémorables !

Vendredi 3 octobre | 20h30 | Espace Paul Eluard à Montbard | Infos-résa : montbard.fr

18€ / 15€ / gratuit -12 ans .

place Gambetta Espace Paul Eluard Montbard 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

