Début : 2025-05-24 21:00:00

Le quartet Les Frères , dédié à un jazz manouche spontané et énergique ! Des doubles croches et du sentiment, sensible et sauvage, tel est l’univers des FRÈRES.

Le répertoire est constitué de standards du jazz manouche, interprétés avec énergie, sur des arrangement originaux du groupe.

La complicité des membres du quartet, qui se connaissent depuis 20 ans, permet un spectacle d’une énergie et d’une vie rares, une joie à partager avec le public, de l’improvisation qui rend chaque concert unique !

Louis Boudot Guitare, Leo Grenapin Guitare, Jean Guyomarch Guitare, Jonathan Caserta Contrebasse .

Kerguerwen Café Théodore

Trédrez-Locquémeau 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 35 29 40

