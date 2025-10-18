Les frères Vera et l’Exposition internationale des Arts décoratifs Espace Paul-et-André-Vera – Musée Ducastel-Vera Saint-Germain-en-Laye

Début : 2025-10-18T15:30:00 – 2025-10-18T17:00:00

Fin : 2025-10-18T15:30:00 – 2025-10-18T17:00:00

À l’origine de l’Art Déco, les frères Vera ne pouvaient pas manquer la grande célébration de ce nouveau style qu’était l’Exposition internationale de 1925. Longtemps attendue et soigneusement préparée, l’exposition est un immense succès populaire. Et pourtant, les Vera ne se retrouvent pas tout à fait dans l’ostentation luxueuse qu’arborent les pavillons français. Leur Art Déco est plus accessible, simple et universel.

Par Alexandra Zvereva, directrice du musée

Espace Paul-et-André-Vera – Musée Ducastel-Vera 2 Rue Henri IV, 78100 Saint-Germain-en-Laye, France Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France Le musée a été créé en 1872 à partir de la très riche collection d'œuvres d'art léguée par Louis-Alexandre Ducastel. Il n'a depuis cessé de s'enrichir grâce aux donations des amateurs d'art et des artistes saint-germanois, parmi lesquels le sculpteur Honoré Icard, les peintres François Bonvin, Édouard Detaille, Maurice Denis, et surtout Paul Vera et son frère André, urbaniste et théoricien des jardins, qui, en 1968, ont donné à la Ville de nombreuses œuvres et la totalité du fonds de leur atelier.

Le Musée bénéficie depuis 2002 du label « Musée de France ». Le Service des collections municipales assure la préservation, la restauration, l’étude et la présentation au public de près de 9 000 œuvres allant de l’antiquité égyptienne au début du XXe siècle, dont un vaste ensemble graphique (dessins et estampes) et l’une des apothicaireries les mieux conservées en France.

Depuis 2021, le musée porte le nom de Ducastel-Vera. RER A, bus

Visite architecturale commentée

© Musée municipal Ducastel-Vera