Les Fresn’éthiques Théâtre municipal Gray
Les Fresn’éthiques Théâtre municipal Gray vendredi 3 avril 2026.
Les Fresn’éthiques
Théâtre municipal 30 Rue Victor Hugo Gray Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 20:30:00
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03 2026-04-04
Les Fresn’éthiques vous invitent à la pièce de théâtre Au bal masqué Olé Olé . .
Théâtre municipal 30 Rue Victor Hugo Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 08 30 68
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Fresn’éthiques
L’événement Les Fresn’éthiques Gray a été mis à jour le 2026-03-26 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY
À voir aussi à Gray (Haute-Saône)
- Rencontre avec les élèves de Christian Fumagalli Musée Baron Martin Gray 4 avril 2026
- Foire du lundi de Pâques Gray 6 avril 2026
- Chasse aux oeufs Rue Victor Hugo Gray 8 avril 2026
- Foire mensuelle Promenade des tilleuls Gray 8 avril 2026
- Mobile aux poissons 5/7 ans Musée Baron Martin Gray 8 avril 2026