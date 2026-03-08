Les Fresn’éthiques Théâtre municipal Gray

Les Fresn’éthiques

Théâtre municipal 30 Rue Victor Hugo Gray Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 20:30:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03 2026-04-04

Les Fresn’éthiques vous invitent à la pièce de théâtre Au bal masqué Olé Olé . .

Théâtre municipal 30 Rue Victor Hugo Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 08 30 68

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English : Les Fresn’éthiques

L’événement Les Fresn’éthiques Gray a été mis à jour le 2026-03-26 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY