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AGENDA · Le Mans

Les fresques de Nicolas Greschny Rue de l’Église Saint-Lazare Le Mans

dimanche 20 septembre 2026 · Rue de l'Église Saint-Lazare · Le Mans

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
15:30:00
Lieu
Rue de l'Église Saint-Lazare
Adresse
Eglise Saint-Lazare
Ville
72000 Le Mans
Département
Sarthe
Tarif

Le Mans

Les fresques de Nicolas Greschny

Rue de l’Église Saint-Lazare Eglise Saint-Lazare Le Mans Sarthe

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:30:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Visite commentée fresque Greschny
L’histoire des fresques d’inspiration byzantine peintes en 1956 et celle de ce peintre né à Talinn (Estonie).
15h30 parvis de l’église
Sans réservation
Durée : 1h30.
Renseignements : patrimoine_lmo@yahoo.fr ou sur www.patrimoinelemansouest.net   .

Rue de l’Église Saint-Lazare Eglise Saint-Lazare Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire   patrimoine_lmo@yahoo.fr

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English :

Guided Tour of the Greschny Mural

L’événement Les fresques de Nicolas Greschny Le Mans a été mis à jour le 2026-09-07 par CDT72

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