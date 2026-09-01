Les fresques de Nicolas Greschny Rue de l’Église Saint-Lazare Le Mans
dimanche 20 septembre 2026 · Rue de l'Église Saint-Lazare · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Les fresques de Nicolas Greschny
Rue de l’Église Saint-Lazare Eglise Saint-Lazare Le Mans Sarthe
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Visite commentée fresque Greschny
L’histoire des fresques d’inspiration byzantine peintes en 1956 et celle de ce peintre né à Talinn (Estonie).
15h30 parvis de l’église
Sans réservation
Durée : 1h30.
Renseignements : patrimoine_lmo@yahoo.fr ou sur www.patrimoinelemansouest.net .
Rue de l’Église Saint-Lazare Eglise Saint-Lazare Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire patrimoine_lmo@yahoo.fr
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English :
Guided Tour of the Greschny Mural
L’événement Les fresques de Nicolas Greschny Le Mans a été mis à jour le 2026-09-07 par CDT72
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