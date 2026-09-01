Les fresques de Nicolas Greschny Rue de l’Église Saint-Lazare Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Les fresques de Nicolas Greschny

Rue de l’Église Saint-Lazare Eglise Saint-Lazare Le Mans Sarthe

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Visite commentée fresque Greschny

L’histoire des fresques d’inspiration byzantine peintes en 1956 et celle de ce peintre né à Talinn (Estonie).

15h30 parvis de l’église

Sans réservation

Durée : 1h30.

Renseignements : patrimoine_lmo@yahoo.fr ou sur www.patrimoinelemansouest.net .

Rue de l’Église Saint-Lazare Eglise Saint-Lazare Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire patrimoine_lmo@yahoo.fr

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English :

Guided Tour of the Greschny Mural

L’événement Les fresques de Nicolas Greschny Le Mans a été mis à jour le 2026-09-07 par CDT72