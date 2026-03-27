Les Frissons du Patrimoine Une balade contée horrifique

Place Aristide Briand Fougères Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 20:00:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-14 2026-04-17 2026-04-21 2026-04-24

Les frissons du patrimoine , une balade à la frontière du théâtre, du conte et de la visite guidée, mélangeant histoires d’horreur, patrimoine et légendes pour proposer un spectacle unique en son genre.

Cette balade dure environ 2h, commence place Aristide Briand (monument aux morts) et se termine au pied du château de fougères.

Spectacle recommandé aux +12 ans et non accessible PMR .

Place Aristide Briand Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Les Frissons du Patrimoine Une balade contée horrifique Fougères a été mis à jour le 2026-03-27 par OT FOUGERES