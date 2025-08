Les frontières vues de l’espace Cosmopolis Nantes

vendredi 12 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-12 13:30 – 18:00

Gratuit : non Entrée libre

À travers une sélection d’images satellites, l’exposition explore les multiples visages des frontières, de l’île de Lampedusa au détroit d’Ormuz, en passant par les deux Corées, la cuvette du Lac Tchad ou encore l’agglomération Narva/Ivangorod. Ces vues saisissantes, prises depuis l’orbite terrestre, dévoilent la richesse et la complexité des territoires qui marquent les limites et les interactions entre les cultures, les nations et les espaces.Les textes, rédigés sous la responsabilité scientifique du géographe et diplomate Michel Foucher, invitent à réfléchir à la nature des frontières dans un monde de plus en plus interconnecté et plongent dans une réflexion visuelle et intellectuelle sur le partage des espaces et les rapports de pouvoir.Une autre sélection d’images satellite de frontières est à découvrir à la librairie La Géothèque du 2 au 30 septembre. Exposition présentée dans le cadre de l’édition 2025 de Décryptages consacrée au thème des frontières. Programme complet : https://cosmopolis.nantes.fr/evenements/decryptages/

