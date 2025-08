Les frontières vues de l’espace (partie 2) La Géothèque Nantes

Les frontières vues de l’espace (partie 2) La Géothèque Nantes lundi 8 septembre 2025.

L’imagerie spatiale aide à comprendre les structures, dynamiques et perspectives des frontières dans le monde. En complément de l’exposition présentée à Cosmopolis, la Géothèque propose une sélection de onze images satellites parmi lesquelles : la basse vallée du fleuve Orange, qui marque la frontière entre la Namibie et l’Afrique du Sud, le détroit du Sund, verrou géostratégique entre la Suède et le Danemark, le fleuve Evros qui sépare la Grèce et la Turquie, le massif du K2 dans l’Himalaya, source de tensions entre la Chine, l’Inde et le Pakistan…Une autre sélection d’images satellite de frontières est à découvrir à l’espace Cosmopolis du 8 septembre au 12 octobre inclus. Exposition présentée dans le cadre de l’édition 2025 de Décryptages consacrée au thème des frontières. Programme complet : https://cosmopolis.nantes.fr/evenements/decryptages/

La Géothèque Nantes 44000