Les frottements du coeur Théâtre Roger Louret Villeneuve-sur-Lot

Les frottements du coeur Théâtre Roger Louret Villeneuve-sur-Lot jeudi 27 novembre 2025.

Les frottements du coeur

Théâtre Roger Louret 243 Avenue du Général de Gaulle Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Début : 2025-11-27

fin : 2025-11-28

2025-11-27

D’après une histoire vraie, un récit poignant, drôle et lumineux d’un combat pour la vie.

À 29 ans, une jeune femme voit son cœur lâcher… et tout bascule. Entre machines, médecins et montagnes intérieures, elle raconte l’hôpital comme une odyssée intime, pleine d’absurde, d’espoir et d’humanité.

Théâtre Roger Louret 243 Avenue du Général de Gaulle Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 49 49 tgl.billetterie@mairie-villeneuvesurlot.fr

English : Les frottements du coeur

Based on a true story, a poignant, funny and luminous account of a fight for life.

At the age of 29, a young woman?s heart gives out? and everything changes. Between machines, doctors and inner mountains, she recounts the hospital as an intimate odyssey, full of absurdity, hope and humanity.

German : Les frottements du coeur

Nach einer wahren Geschichte: Ein ergreifender, lustiger und leuchtender Bericht über einen Kampf um das Leben.

Mit 29 Jahren versagt das Herz einer jungen Frau und alles ändert sich. Zwischen Maschinen, Ärzten und inneren Bergen erzählt sie vom Krankenhaus als einer intimen Odyssee voller Absurdität, Hoffnung und Menschlichkeit.

Italiano :

Basato su una storia vera, è il racconto struggente, divertente e luminoso di una lotta per la vita.

A 29 anni, il cuore di una giovane donna cede e tutto cambia. Tra macchine, medici e montagne interiori, racconta la storia dell’ospedale come un’odissea intima, piena di assurdità, speranza e umanità.

Espanol : Les frottements du coeur

Basado en una historia real, éste es un relato conmovedor, divertido y luminoso de una lucha por la vida.

A los 29 años, a una joven le falla el corazón… y todo cambia. Entre máquinas, médicos y montañas interiores, cuenta la historia del hospital como una odisea íntima, llena de absurdo, esperanza y humanidad.

