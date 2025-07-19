Les fruits à coques dans tous leurs états ! Huilerie Lépine Availles-en-Châtellerault
Huilerie Lépine 24 rue de l’Huilerie Availles-en-Châtellerault Vienne
Début : 2025-07-19
fin : 2025-07-19
2025-07-19 2025-08-27
Suivez Murielle dans l’atelier de transformation de l’Huilerie Lépine. Elle vous expliquera toutes les étapes pour obtenir cette huile de noix si typique du Poitou. Ne passez pas à côté de la farine de tourteau et bien d’autres produits. Une dégustation des produits clôturera cet après-midi.
A partir de 3 ans
Réservation obligatoire sur tourisme-chatelleraut.fr .
Huilerie Lépine 24 rue de l’Huilerie Availles-en-Châtellerault 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine
