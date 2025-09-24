Les fruits d’automne Au verger du château du Courtioux Marcillat-en-Combraille
Les fruits d’automne
Au verger du château du Courtioux 10 rue du Courtioux Marcillat-en-Combraille Allier
La Maison de la Combraille organise une cueillette de pomme et poires, jeux sur les fruits d’automne et les mésanges, auxiliaires du verger. Comptines et historiettes.
Au verger du château du Courtioux 10 rue du Courtioux Marcillat-en-Combraille 03420 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 51 10 23
English :
The Maison de la Combraille organizes apple and pear picking, games about autumn fruits and chickadees, the orchard’s helpers. Nursery rhymes and stories.
German :
Das Maison de la Combraille organisiert eine Apfel- und Birnenernte, Spiele über Herbstfrüchte und Meisen, die Helfer des Obstgartens. Reime und Geschichtchen.
Italiano :
La Maison de la Combraille organizza un evento di raccolta di mele e pere, con giochi sulla frutta autunnale e sulle cicale, aiutanti del frutteto. Filastrocche e storie.
Espanol :
La Maison de la Combraille organiza una recogida de manzanas y peras, con juegos sobre las frutas de otoño y los carboneros, los ayudantes del huerto. Rimas infantiles y cuentos.
