Les fruits d’automne Au verger du château du Courtioux Marcillat-en-Combraille

Les fruits d’automne Au verger du château du Courtioux Marcillat-en-Combraille mercredi 24 septembre 2025.

Les fruits d’automne

Au verger du château du Courtioux 10 rue du Courtioux Marcillat-en-Combraille Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-24 10:00:00

fin : 2025-09-24

Date(s) :

2025-09-24

La Maison de la Combraille organise une cueillette de pomme et poires, jeux sur les fruits d’automne et les mésanges, auxiliaires du verger. Comptines et historiettes.

.

Au verger du château du Courtioux 10 rue du Courtioux Marcillat-en-Combraille 03420 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 51 10 23

English :

The Maison de la Combraille organizes apple and pear picking, games about autumn fruits and chickadees, the orchard’s helpers. Nursery rhymes and stories.

German :

Das Maison de la Combraille organisiert eine Apfel- und Birnenernte, Spiele über Herbstfrüchte und Meisen, die Helfer des Obstgartens. Reime und Geschichtchen.

Italiano :

La Maison de la Combraille organizza un evento di raccolta di mele e pere, con giochi sulla frutta autunnale e sulle cicale, aiutanti del frutteto. Filastrocche e storie.

Espanol :

La Maison de la Combraille organiza una recogida de manzanas y peras, con juegos sobre las frutas de otoño y los carboneros, los ayudantes del huerto. Rimas infantiles y cuentos.

L’événement Les fruits d’automne Marcillat-en-Combraille a été mis à jour le 2025-09-17 par Montluçon Tourisme