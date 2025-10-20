Les fruits de l’automne Bessais-le-Fromental
Les fruits de l’automne Bessais-le-Fromental lundi 20 octobre 2025.
Les fruits de l’automne
Bessais-le-Fromental Cher
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : Lundi 2025-10-20 14:00:00
fin : 2025-10-20 16:30:00
2025-10-20
Sortie nature
Venez vous familiariser avec les fruits de l’automne présents sur l’Espace Naturel Sensible de Goule 5 .
Bessais-le-Fromental 18210 Cher Centre-Val de Loire +33 7 83 05 96 13
English :
Nature outing
German :
Ausflug in die Natur
Italiano :
Gita nella natura
Espanol :
Salida a la naturaleza
