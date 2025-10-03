Les fruits de saison L’atelier des Chefs – Paris Péclet (15ème) Paris

Les fruits de saison Vendredi 3 octobre, 15h30 L’atelier des Chefs – Paris Péclet (15ème) Paris

Prix préférentiel de 63 € dans le cadre de La Grande Semaine Végétale (prix initial de 79 €).

Pâte à choux, macarons, classiques de la pâtisserie… n’auront plus de secrets pour vous !

Au menu :

– Crumble épicé au kaki

– Tatin de mangue au citron vert, coulis fruits de la passion

– Feuilleté à la crème d’amande et figue fraîche

Merci de vous inscrire en ligne sur le site de L’atelier des Chefs : https://www.atelierdeschefs.fr/cours-de-cuisine/331836/les-fruits-de-saison/

