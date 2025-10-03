Les fruits de saison L’atelier des Chefs – Paris Péclet (15ème) Paris
Les fruits de saison Vendredi 3 octobre, 15h30 L’atelier des Chefs – Paris Péclet (15ème) Paris
Prix préférentiel de 63 € dans le cadre de La Grande Semaine Végétale (prix initial de 79 €).
Pâte à choux, macarons, classiques de la pâtisserie… n’auront plus de secrets pour vous !
Au menu :
– Crumble épicé au kaki
– Tatin de mangue au citron vert, coulis fruits de la passion
– Feuilleté à la crème d’amande et figue fraîche
Merci de vous inscrire en ligne sur le site de L’atelier des Chefs : https://www.atelierdeschefs.fr/cours-de-cuisine/331836/les-fruits-de-saison/
L'atelier des Chefs – Paris Péclet (15ème) 27 rue Péclet, 75015 Paris
