Les fruits du hasard MPAA/Broussais Paris

Les fruits du hasard MPAA/Broussais Paris samedi 11 octobre 2025.

De cette étincelle naît une comédie musicale unique, où les personnages

deviennent les miroirs d’un concept vivant, ancré dans notre époque.

Dans une fresque improvisée mêlant théâtre, chant et danse, surgit un spectacle à la fois éphémère, drôle, et sincère.

Les émotions s’entrelacent aux idées, les rires côtoient la réflexion.

Un mot. Une idée. Une histoire.

La Maison des Pratiques Artistiques Amateurs C’est un établissement culturel de la Ville de Paris qui a pour mission d’encourager, de développer et de valoriser les pratiques artistiques amateurs à l’échelle de Paris et du Grand Paris.

Chaque soir, tout commence par un mot lancé par le public.

Du samedi 11 octobre 2025 au dimanche 12 octobre 2025 :

dimanche

de 16h00 à 16h45

samedi

de 19h30 à 20h45

payant

Billetterie complice : 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 euros au choix (placement libre).

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

MPAA/Broussais 100, rue Didot 75014 Paris