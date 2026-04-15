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LES FUNAMBULES – ELLES LA GAÎTÉ-MONTPARNASSE Paris

LES FUNAMBULES – ELLES LA GAÎTÉ-MONTPARNASSE Paris

LES FUNAMBULES – ELLES LA GAÎTÉ-MONTPARNASSE Paris mercredi 15 avril 2026.

Lieu : LA GAÎTÉ-MONTPARNASSE

Adresse : 26 Rue de la Gaité

Ville : 75014 Paris

Département : 75

Début : mercredi 15 avril 2026

Fin : mercredi 15 avril 2026

Heure de début : 19:00

LES FUNAMBULES – ELLES Début : 2026-04-15 à 19:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LA GAÎTÉ-MONTPARNASSE 26 Rue de la Gaité 75014 Paris 75

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