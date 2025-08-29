Les Furtives Guinguette les platanes Meilhan-sur-Garonne

Les Furtives Guinguette les platanes Meilhan-sur-Garonne vendredi 29 août 2025.

Les Furtives

Guinguette les platanes 121 Route de Hure Meilhan-sur-Garonne Lot-et-Garonne

Début : 2025-08-29

fin : 2025-08-29

Du 27 août au 7 septembre, Les Furtives reviennent pour une deuxième édition encore plus audacieuse ! Ce festival itinérant à vélo traverse la Gironde et le Lot-et-Garonne avec une joyeuse troupe d’artistes, technicien·nes et bénévoles. Ensemble, ils proposent une programmation artistique éclectique et engagée, mêlant musique, écologie et mobilité douce.

Le festival démarre en fanfare dès le 25 août avec un “Before à vélo” au départ de Bordeaux, direction Marmande !

Etape Meilhan sur Garonne à la Guinguette des Platanes concert dès 18h Welcome Wendy (un flirt de la folk avec la soul et le Hip Hop, du cabaret avec la sitcom, du chic avec le mauvais goût. .

