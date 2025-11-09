LES GABIERS D’ARTIMON – LES GABIERS D ARTIMON – CHAPITEAU Port En Bessin-Huppain

LES GABIERS D’ARTIMON – LES GABIERS D ARTIMON Début : 2025-11-09 à 16:00. Tarif : – euros.

Chœur d’Hommes du Pays de LorientHISTORIQUEIssue de la fusion en 1924 de deux chorales lorientaises, l’aventure de ce chœur d’hommes renaît en 1979 quand il met à son répertoire une sélection de chants de marins, traditionnels et contemporains. Les Gabiers d’Artimon, matelots affectés aux manœuvres des voiles sur le mât arrière du navire avaient la réputation d’être d’excellents chanteurs, d’où le choix du nouveau nom de ce groupe. Ce sont d’abord de bons copains qui ont en commun la passion du chant et dont l’amitié et la bonne humeur sont le lien.Le groupe a fêté ses 45 ans en 2024.Le groupe au complet se compose de 47 chanteurs(Ténors, barytons, basses) et musiciens, (accordéon, guitare, bombarde, harmonica) et 1 technicien pour la sonorisation.La direction musicale est assurée, depuis 2008, par Manuela PRADO, professeur de formation musicale à l’Ecole Nationale de Musique de Lorient, qui recherche avec constance l’originalité de l’harmonisation et la qualité de l’interprétation.Si la précision et le niveau d’exigence sont relevés, ils n’excluent pas la détente et l’ambiance festive appréciées du public.Le répertoire du groupe de chanteurs est constitué : pour la plus grande partie de chants de marins. C’est à dire de chants de travail qui servaient à la manœuvre sur les grands voiliers, (chants à hisser les voiles, chants à manœuvrer le cabestan etc…)Le chœur interprète essentiellement des chansons ayant trait à la mer, ses côtes, ses activités et la vie des familles de marins. La Bretagne, terre de marins par excellence est au cœur de leurs chansons. Plus quelques titres en langue Bretonne , accompagnés à la bombarde, ou sur des mélodies à danser. Ainsi que des succès de la chanson français faisant référence à la mer , les contrées lointaines , les ports ,les escales ..Le groupe n’est pas statique en scène, et pour beaucoup de chants, il a adapté une scénique appropriée. Il interprète également des chansons humoristiques avec costumes, en fonction des circonstances .Une harmonisation propre à chaque pupitre, permet l’exécution des chants généralement à six voix, qui donne une belle réalisation d’ensemble très aboutie et appréciée qui les différencient des interprétations des autres groupes de chants de marins.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

CHAPITEAU PLACE GEORGES SEURAT 14520 Port En Bessin-Huppain 14