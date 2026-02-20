Les Gäel’hic en concert Brasserie Luxovienne Luxeuil-les-Bains
Les Gäel’hic en concert Brasserie Luxovienne Luxeuil-les-Bains samedi 14 mars 2026.
Brasserie Luxovienne 9 Rue du Docteur Gilles Cugnier Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : – –
Début : 2026-03-14 20:30:00
fin : 2026-03-14 22:00:00
2026-03-14
Dans le cadre de la St Patrick. .
Brasserie Luxovienne 9 Rue du Docteur Gilles Cugnier Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 93 67 22
English : Les Gäel’hic en concert
