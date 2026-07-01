AGENDA · Le Chay
Les Gaillardes Ateliers théâtres City Stade Le Chay
mercredi 29 juillet 2026 · City Stade · Le Chay
Informations pratiques
Le Chay
Les Gaillardes Ateliers théâtres
City Stade 1 rue de la mare Le Chay Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 16:00:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Ateliers théâtre gratuits avec les Gaillardes au City Stade de Le Chay.
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City Stade 1 rue de la mare Le Chay 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 83 07
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English :
Free theater workshops with Les Gaillardes at the City Stade in Le Chay.
L’événement Les Gaillardes Ateliers théâtres Le Chay a été mis à jour le 2026-07-15 par Royan Atlantique