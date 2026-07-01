Les Gaillardes Ateliers théâtres City Stade Le Chay

Informations pratiques

Le Chay

Les Gaillardes Ateliers théâtres

City Stade 1 rue de la mare Le Chay Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 16:00:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Ateliers théâtre gratuits avec les Gaillardes au City Stade de Le Chay.

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City Stade 1 rue de la mare Le Chay 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 83 07

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English :

Free theater workshops with Les Gaillardes at the City Stade in Le Chay.

L’événement Les Gaillardes Ateliers théâtres Le Chay a été mis à jour le 2026-07-15 par Royan Atlantique