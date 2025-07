Les Gaillardes | Spectacle de théâtre Saint-Georges-Antignac

Théâtre de verdure Saint-Georges-Antignac Charente-Maritime

Début : Samedi 2025-08-09 08:45:00

fin : 2025-08-09

2025-08-09

Les Gaillardes, troupe de théâtre itinérante à vélo, arrivent à Saint-Georges-Antignac le 9 août prochain ! Pour la quatrième année, Les Gaillardes repartent à vélo à la rencontre des habitant·es de Charente-Maritime, au fil d’un nouveau voyage estival.

Théâtre de verdure Saint-Georges-Antignac 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 41 89 57 lesgaillardes.info@gmail.com

English :

Les Gaillardes, a touring theater troupe on bicycle, arrives in Saint-Georges-Antignac on August 9! For the fourth year, Les Gaillardes will be cycling back to meet the inhabitants of Charente-Maritime, on a new summer tour.

German :

Les Gaillardes, eine fahrradfahrende Theatergruppe, kommt am 9. August nach Saint-Georges-Antignac! Im vierten Jahr ihres Bestehens fahren die Gaillardes wieder mit dem Fahrrad los, um die Einwohner der Charente-Maritime auf einer neuen Sommerreise zu treffen.

Italiano :

Les Gaillardes, compagnia teatrale itinerante in bicicletta, arriva a Saint-Georges-Antignac il 9 agosto! Per il quarto anno consecutivo, Les Gaillardes tornano a pedalare per incontrare gli abitanti della Charente-Maritime in una nuova tournée estiva.

Espanol :

Les Gaillardes, compañía de teatro itinerante en bicicleta, llega a Saint-Georges-Antignac el 9 de agosto Por cuarto año consecutivo, Les Gaillardes vuelven en bicicleta al encuentro de los habitantes de Charente-Maritime en una nueva gira estival.

