Les Galants Caprices Le Quatuor Des Lumières

25 rue Carnot Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Les Galants Caprices

Concert

Le Quatuor des Lumières

Flûte Traversière Catherine Thinon

Violon Mathieu Schwartz

Viole de gambe Nathan Gaillard

Clavecin Virginie Pillot

Programme Telemann -Rameau- Guillemain .

25 rue Carnot Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 82 43 57 lesgalantscaprices@gmail.com

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English : Les Galants Caprices Le Quatuor Des Lumières

L’événement Les Galants Caprices Le Quatuor Des Lumières Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-03-17 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I