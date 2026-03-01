Les Galants Caprices Le Quatuor Des Lumières Chalon-sur-Saône
Les Galants Caprices Le Quatuor Des Lumières Chalon-sur-Saône samedi 28 mars 2026.
Les Galants Caprices Le Quatuor Des Lumières
25 rue Carnot Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 20:00:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Les Galants Caprices
Concert
Le Quatuor des Lumières
Flûte Traversière Catherine Thinon
Violon Mathieu Schwartz
Viole de gambe Nathan Gaillard
Clavecin Virginie Pillot
Programme Telemann -Rameau- Guillemain .
25 rue Carnot Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 82 43 57 lesgalantscaprices@gmail.com
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English : Les Galants Caprices Le Quatuor Des Lumières
L’événement Les Galants Caprices Le Quatuor Des Lumières Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-03-17 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I