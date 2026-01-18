Les galeries d’Art et cabanes d’artistes Port de Saint-Trojan-les-Bains Saint-Trojan-les-Bains
Port de Saint-Trojan-les-Bains Le port Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime
Début : 2026-04-13
fin : 2026-09-30
2026-04-13
Découvrez les expositions de nombreux artistes et artisans aux cabanes du Port de Saint-Trojan-les-Bains et en ville, à la Galerie des Cimaises.
Port de Saint-Trojan-les-Bains Le port Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 76 00 30
English :
Discover the exhibitions of numerous artists and craftsmen at the cabanes du Port de Saint-Trojan-les-Bains and in town, at the Galerie des Cimaises.
