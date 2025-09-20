Les Galeries hautes de la Cathédrale Cathédrale Saint-Corentin Quimper

Visite par Patrick Cathelain, ingénieur du patrimoine à l’UDAP du Finistère – Durée : 20 minutes / Rdv. Porche principal de la cathédrale.

Interdit aux moins de 15 ans et aux personnes sujettes au vertige ; accompagnateur majeur obligatoire.

Visite guidée – Samedi / 9h30, 10h10, 10h50 et 11h30

Prêt à prendre un peu de hauteur ? Nous vous invitons à découvrir les vitraux avec un point de vue totalement différent, perché à plus de vingt mètres. Étourdissant et passionnant pour une découverte privilégiée des richesses architecturales et artistiques de la cathédrale !

C'est en 1239 que l'évêque Rainaud prit la décision de remplacer sa vieille cathédrale romane par un édifice au goût du jour, de style gothique. Le chœur, commencé dès 1240, est consacré en 1287, mais n'est achevé qu'en 1410. La démolition de la nef romane permet alors de reprendre les travaux, en commençant par la façade occidentale en 1424. La construction se poursuit tout au long du siècle, pour finir par le transept, achevé au début du XVIe siècle. Les flèches ne furent réalisées qu'après le classement de la cathédrale.

Journées européennes du patrimoine 2025

