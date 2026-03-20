LES GALETS ROUGES Plaissan
LES GALETS ROUGES Plaissan samedi 28 mars 2026.
LES GALETS ROUGES
Plaissan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-28
Portes ouvertes des ateliers d’artistes. Vingt artistes vous acceuillent dans divers lieux et atelier.
Portes ouvertes des ateliers d’artistes. Vingt artistes vous acceuillent dans divers lieux et atelier. .
Plaissan 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 96 72 20
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English : LES GALETS ROUGES
Open house for artists’ studios. Twenty artists welcome you in various locations and studios.
L’événement LES GALETS ROUGES Plaissan a été mis à jour le 2026-03-18 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT