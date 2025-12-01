Les Galopades de Noël de Bayeux Bayeux

Les Galopades de Noël de Bayeux

Place aux pommes Bayeux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 19:30:00

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Le top départ des traditionnelles Galopades de Noël de Bayeux, animation sportive, familiale, conviviale et non compétitive, sera donné vendredi 19 décembre à 19h30, place aux Pommes ! Parcours animés, concours de déguisements de Noël, musique, dégustations… et on court pour la bonne cause !

Place aux pommes Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 2 31 51 60 47 normandiecourseapied@gmail.com

English : Les Galopades de Noël de Bayeux

The traditional Galopades de Noël de Bayeux, a non-competitive, family-friendly sporting event, gets underway on Friday December 20 at 7.30pm in Place aux Pommes! Animated courses, Christmas costume contests, music, tastings… and we’ll be running for a good cause!

