Les Garaches de Terre Neuve Fontenay-le-Comte

Château de Terre-Neuve Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : 13.5 – 13.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-23 20:30:00

fin : 2025-10-30

Date(s) :

2025-10-23 2025-10-24 2025-10-27 2025-10-30

Incarnez un personnage emblématique de la région dans ce dérivé du célèbre jeu le Loup Garou

Pour la première fois, la grande salle à manger et sa décoration automnal accueil les fins stratèges et les loups à sa table.

Les Garaches des Charentes humains le jour, assoiffés de sang la nuit se sont invité au château de Terre-Neuve. Si seulement ils étaient le seul danger durant la nuit…

Dans ce jeu du “loup-garou” revisité, venez incarner Charette le garde, Christiane la médium, Gilles de Rais le tueur ou encore Louis Marie Turreau le pyromane des colonnes infernales et bien d’autres encore.

Qui survivra à ce dîner et aux personnages emblématiques de la région autour de la table ?

à partir de 20h30 le 23, 24, 27 et 30 octobre (selon réservation)

Payant .

Château de Terre-Neuve Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 17 75 commercialterreneuve@gmail.com

English :

Play the role of an emblematic local character in this spin-off of the famous Loup Garou game

German :

Schlüpfe in diesem Ableger des berühmten Spiels Der Werwolf in die Rolle einer emblematischen Figur aus der Region

Italiano :

Impersonate un personaggio emblematico della regione in questo spin-off del famoso gioco Loup Garou

Espanol :

Ponte en la piel de un personaje emblemático de la región en este spin-off del famoso juego Loup Garou

