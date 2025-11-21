Les Garçons Bouchers Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine

Soirée spéciale “Tchao François” à Communale Saint-Ouen

On commence la soirée autour d’une discussion à la bonne franquette avec Thierry Puzelat, Yves Camdeborde, Stefff Gotkovski et Billy le Bordelais, pour évoquer François, le vin nature d’hier et d’aujourd’hui, le tout, évidemment, accompagné des quilles de Thierry au bar.

La soirée se poursuit avec le concert “Tchao François” : une date unique imaginée par Les Garçons Bouchers dans le cadre du salon La GoulAyance. Sur scène, les morceaux cultes La Bière, La Lambada on n’aime pas ça, Carnivore ou encore Le Rap des Garçons Bouchers ; et sur écran, un film inédit réalisé par Pierre Hadji-Lazaro, fils de François, retraçant la vie du groupe, avec François en ange tutélaire.

Bonus : chaque place donne droit à 5€ de réduction sur le salon La GoulAyance, les 21 ou 22 novembre 2025.

Pour le premier jour de La GoulAyance 2025, comme un apéro punk et poétique : Les garçons bouchers rendent un hommage à François Hadji-Lazaro, pionnier du vin naturel et figure culte de la scène alternative française, fondateur du groupe.

Le vendredi 21 novembre 2025

de 19h45 à 23h00

payant

À partir de 18€

Public adultes.

Date(s) : 2025-11-21T19:45:00+02:00_2025-11-21T23:00:00+02:00

Communale Saint-Ouen 10 bis Rue de l’Hippodrome 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

