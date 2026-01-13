LES GARÇONS ET GUILLAUME, À TABLE ! CINÉMA ASTROLAB’ Labarthe-sur-Lèze

LES GARÇONS ET GUILLAUME, À TABLE !

CINÉMA ASTROLAB’ 1 Place Charles Trenet Labarthe-sur-Lèze Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 20:30:00

fin : 2026-04-11 21:50:00

Date(s) :

2026-04-11

Une histoire de coming out à l’envers, à la fois drôle, émouvante et captivante.

Les garçons et Guillaume, à table !

par la Cie Live Diffusion

Le premier souvenir que j’ai de ma mère, c’est quand j’avais quatre ou cinq ans. Elle nous appelle, mes deux frères et moi, pour le dîner en disant Les garçons et Guillaume, à table ! et la dernière fois que je lui ai parlé au téléphone il y a deux jours, elle raccroche en me disant Je t’embrasse ma chérie ; eh bien disons qu’entre ces deux phrases, il y a quelques malentendus.

Encore jeune garçon, Guillaume pense qu’il est une fille. Du moins se comporte-t-il comme tel, ce qui n’est pas pour déplaire à sa mère qui ne manque pas une occasion d’entretenir la confusion… Au fil d’un texte touchant et drôle, Guillaume Gallienne dresse le portrait d’un garçon perdu, sujet d’une confusion sexuelle troublante. Confronté à un entourage peu compréhensif, il s’interroge sur sa propre identité, construite à travers les normes sociales. Il brouille alors les pistes, entretient la confusion, s’amuse de cette fragilité et rend hommage à la féminité. Sans en avoir l’air, et avec beaucoup de dérision, Guillaume donne un bon coup de pied dans la fourmilière parce qu’il ne revendique rien d’autre que sa propre différence et son propre droit au bonheur, dans une société qu’il rêve inclusive.

Une histoire de coming out à l’envers, à la fois drôle, émouvante, captivante. [Le Parisien]

De Guillaume Gallienne

Avec Jean-François Breuer

Mise en scène Patrice Mincke

Scénographie et costumes Anne Guilleray

Création Lumières Philippe Catalano

Chorégraphie Laura Cabello Perez

Visuel Lou Verschueren

Production LIVE Diffusion

Diffusion Créadiffusion

Plus d’infos https://livediffusion.com/

Durée 1h20

Public Tout public 10 .

CINÉMA ASTROLAB’ 1 Place Charles Trenet Labarthe-sur-Lèze 31860 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 11 62 66 service.culturel@labarthesurleze.com

English :

A funny, moving and captivating story of coming out in reverse.

