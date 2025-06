Les gardiens de la forêt ateliers nature enfants – Le Clerjus 1 juillet 2025 10:00

Vosges

Les gardiens de la forêt ateliers nature enfants 3 Le Buisson Le Clerjus Vosges

Tarif : – – EUR

25

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2025-07-01 10:00:00

fin : 2025-07-15 12:00:00

Date(s) :

2025-07-01

2025-07-16

2025-07-17

2025-08-14

Tout l’été à Terre de Ressources Le Clerjus (88) Pour les enfants de 6 à 12 ans 2h en pleine nature. Et si l’été devenait l’occasion pour vos enfants de retrouver le lien avec la nature, de s’émerveiller, de créer, d’écouter, de respirer… et de se reconnecter à eux-mêmes ? Chaque mercredi, au cœur de la nature de Terre de Ressources, les enfants vivront une aventure douce et joyeuse, en lien avec les arbres, les éléments, les sons, les sensations et les mystères du vivant. Au fil des semaines, ils deviendront peu à peu « Gardiens de la Forêt », à travers un parcours ludique, sensoriel et symbolique. Ils apprendront à ressentir, à écouter, à prendre soin… tout en jouant, en bougeant, en imaginant et en créant. Au programme Jeux sensoriels pour redécouvrir la nature autrement. Rencontres avec les arbres câlins, dessins, contes. Créations naturelles land art, talismans, carnets. Méditations douces et respirations pour s’ancrer. Moments magiques cercle, rituels, histoires, chants. Fête finale remise du symbole de Gardien·ne de la forêt.

Infos pratiques Les mercredis de juillet et août Horaires 10h 12h sauf exception le 16/07 15h-17h et annulation le 13/08 .

Prévoir tenue confortable, gourde, casquette/chapeau

Tarif 25 € / atelier tarif dégressif:20€ à partir de la 4 ème séance.

Groupe limité à 6 enfants pour garantir l’attention à chacun. Un été pour ralentir, s’éveiller et s’ancrer… Parce que la nature a tant à transmettre à nos enfants, ces ateliers sont pensés comme des parenthèses de reconnexion, loin des écrans, au rythme du vivant.Enfants

25 .

3 Le Buisson

Le Clerjus 88240 Vosges Grand Est +33 7 81 49 43 21 reconnexion88@gmail.com

English :

All summer long at Terre de Ressources ? Le Clerjus (88) For children aged 6 to 12 2 hours in the heart of nature. What if summer were an opportunity for your children to reconnect with nature, to marvel, to create, to listen, to breathe? and to reconnect with themselves? Every Wednesday, in the heart of nature at Terre de Ressources, children will experience a gentle and joyful adventure, in touch with trees, the elements, sounds, sensations and the mysteries of living things. As the weeks go by, they will gradually become « Guardians of the Forest », through a playful, sensory and symbolic journey. They’ll learn to feel, to listen, to care? while playing, moving, imagining and creating. On the program: Sensory games to rediscover nature in a different way. Encounters with trees: cuddling, drawing, storytelling. Natural creations: land art, talismans, notebooks. Gentle meditation and breathing to ground yourself. Magic moments: circles, rituals, stories, songs. Final celebration: presentation of the Forest Guardian symbol.

Practical info: Wednesdays in July and August Times: 10am ? 12h except on 16/07 15h-17h and cancelled on 13/08 .

Bring: comfortable clothing, water bottle, cap and hat

Price: 25 ? / workshop ? sliding scale: 20? from the 4th session.

Group limited to 6 children to guarantee individual attention. A summer to slow down, wake up and ground yourself… Because nature has so much to pass on to our children, these workshops are designed to provide an opportunity to reconnect, away from screens, to the rhythm of life.

German :

Den ganzen Sommer über in Terre de Ressources ? Le Clerjus (88) Für Kinder von 6 bis 12 Jahren 2 Stunden in der Natur. Was wäre, wenn der Sommer für Ihre Kinder die Gelegenheit wäre, die Verbindung zur Natur wiederzufinden, zu staunen, zu kreieren, zuzuhören, zu atmen? und sich wieder mit sich selbst zu verbinden? Jeden Mittwoch erleben die Kinder im Herzen der Natur von Terre de Ressources ein sanftes und fröhliches Abenteuer in Verbindung mit den Bäumen, den Elementen, den Klängen, den Empfindungen und den Geheimnissen des Lebendigen. Im Laufe der Wochen werden sie auf einem spielerischen, sensorischen und symbolischen Parcours nach und nach zu « Hütern des Waldes ». Sie lernen zu fühlen, zuzuhören, sich zu kümmern … und dabei zu spielen, sich zu bewegen, zu fantasieren und zu kreieren. Programm: Sinnesspiele, um die Natur auf andere Weise wiederzuentdecken. Begegnungen mit den Bäumen: Umarmungen, Zeichnungen, Märchen. Natürliche Kreationen: Land Art, Talismane, Notizbücher. Sanfte Meditationen und Atemübungen, um sich zu verankern. Magische Momente: Kreis, Rituale, Geschichten, Lieder. Abschlussfest: Verleihung des Symbols « Hüter/in des Waldes ».

Praktische Informationen: Mittwochs im Juli und August Öffnungszeiten: 10 Uhr ? 12 Uhr außer in Ausnahmefällen am 16.07. 15-17 Uhr und am 13.08. abgesagt.

Mitbringen: bequeme Kleidung, Trinkflasche, Mütze/Hut

Tarif: 25 ? / Workshop ? degressiver Tarif: 20 ? ab der vierten Sitzung.

Die Gruppe ist auf 6 Kinder beschränkt, um jedem Kind die nötige Aufmerksamkeit zu schenken. Ein Sommer, um zu entschleunigen, zu erwachen und sich zu verankern… Weil die Natur unseren Kindern so viel zu vermitteln hat, sind diese Workshops als Klammern gedacht, um sich fernab von Bildschirmen wieder mit dem Rhythmus des Lebendigen zu verbinden.

Italiano :

Tutta l’estate a Terre de Ressources? Le Clerjus (88) Per i bambini dai 6 ai 12 anni 2 ore all’aria aperta. E se l’estate fosse un’opportunità per i vostri figli di riconnettersi con la natura, di meravigliarsi, di creare, di ascoltare, di respirare e di riconnettersi con se stessi? Ogni mercoledì, nel cuore della natura di Terre de Ressources, i bambini vivranno un’avventura dolce e gioiosa, a contatto con gli alberi, gli elementi, i suoni, le sensazioni e i misteri degli esseri viventi. Nel corso delle settimane, diventeranno gradualmente « Guardiani della foresta », attraverso un viaggio divertente, sensoriale e simbolico. Impareranno a sentire, ad ascoltare, a prendersi cura, giocando, muovendosi, immaginando e creando. In programma: giochi sensoriali per riscoprire la natura in modo diverso. Incontri con gli alberi: coccole, disegni, racconti. Creazioni naturali: land art, talismani, quaderni. Meditazione e respirazione dolce per radicarsi. Momenti magici: cerchio, rituali, storie, canzoni. Celebrazione finale: presentazione del simbolo del Guardiano della Foresta.

Info pratiche: mercoledì di luglio e agosto Orari: 10:00 ? 12.00 eccetto il 16/07 15.00-17.00 e il 13/08 annullato.

Portare: abbigliamento comodo, borraccia, berretto e cappello

Prezzo: 25 €/laboratorio; scala mobile: 20 € a partire dalla 4a sessione.

Gruppo limitato a 6 bambini per garantire un’attenzione individuale. Un’estate per rallentare, risvegliare e mettere a terra se stessi… Poiché la natura ha molto da trasmettere ai nostri bambini, questi laboratori sono pensati per offrire un’opportunità di riconnettersi, lontano dagli schermi, al ritmo della vita.

Espanol :

Todo el verano en Terre de Ressources ? Le Clerjus (88) Para niños de 6 a 12 años 2 horas al aire libre. ¿Y si el verano fuera para sus hijos la ocasión de reencontrarse con la naturaleza, de maravillarse, de crear, de escuchar, de respirar? y de reencontrarse consigo mismos? Cada miércoles, en plena naturaleza en Terre de Ressources, los niños vivirán una aventura suave y alegre, en contacto con los árboles, los elementos, los sonidos, las sensaciones y los misterios de lo vivo. A lo largo de las semanas, se convertirán poco a poco en « Guardianes del Bosque », a través de un recorrido lúdico, sensorial y simbólico. Aprenderán a sentir, a escuchar, a cuidar… mientras juegan, se mueven, imaginan y crean. En el programa: Juegos sensoriales para redescubrir la naturaleza de otra manera. Encuentros con los árboles: mimos, dibujos, cuentos. Creaciones naturales: land art, talismanes, cuadernos. Meditación y respiración suaves para enraizarse. Momentos mágicos: círculo, rituales, cuentos, canciones. Celebración final: presentación del símbolo del Guardián del Bosque.

Información práctica: miércoles de julio y agosto Horarios: 10h ? 12h excepto el 16/07 de 15h a 17h y cancelado el 13/08.

Traer: ropa cómoda, botella de agua, gorra y sombrero

Precio: 25€/taller escala móvil: 20€ a partir de la 4ª sesión.

Grupo limitado a 6 niños para garantizar una atención individualizada. Un verano para bajar el ritmo, despertar y poner los pies en la tierra…. Porque la naturaleza tiene mucho que transmitir a nuestros hijos, estos talleres están diseñados para brindar la oportunidad de reconectar, lejos de las pantallas, con el ritmo de la vida.

L’événement Les gardiens de la forêt ateliers nature enfants Le Clerjus a été mis à jour le 2025-06-13 par OT EPINAL ET SA REGION