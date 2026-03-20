Les gardiens de L’O’ des Sucs Centre aquatique L’O’ des sucs Yssingeaux
Les gardiens de L’O’ des Sucs Centre aquatique L’O’ des sucs Yssingeaux mercredi 15 avril 2026.
Les gardiens de L’O’ des Sucs
Centre aquatique L’O’ des sucs 405 route du complexe sportif Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 14:30:00
fin : 2026-04-15 16:00:00
Date(s) :
2026-04-15
Initiation ludique au sauvetage et secourisme avec un goûter offert. Animation à partir de 8 ans. Inscription à l’accueil. Tarifs entrée piscine.
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Centre aquatique L’O’ des sucs 405 route du complexe sportif Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 15 98 01 63 contact@o-des-sucs.fr
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English :
Fun introduction to lifesaving and first aid, with a free snack. For ages 8 and up. Registration at reception. Prices: pool admission.
L’événement Les gardiens de L’O’ des Sucs Yssingeaux a été mis à jour le 2026-03-20 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire