Les gardiens de L’O’ des Sucs Centre aquatique L’O’ des sucs Yssingeaux

Les gardiens de L’O’ des Sucs

Centre aquatique L’O’ des sucs 405 route du complexe sportif Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 14:30:00

fin : 2026-04-15 16:00:00

Date(s) :

2026-04-15

Initiation ludique au sauvetage et secourisme avec un goûter offert. Animation à partir de 8 ans. Inscription à l’accueil. Tarifs entrée piscine.

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Centre aquatique L’O’ des sucs 405 route du complexe sportif Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 15 98 01 63 contact@o-des-sucs.fr

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English :

Fun introduction to lifesaving and first aid, with a free snack. For ages 8 and up. Registration at reception. Prices: pool admission.

L’événement Les gardiens de L’O’ des Sucs Yssingeaux a été mis à jour le 2026-03-20 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire