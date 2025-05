Les gardiens des contes – Place Charles de Gaulle Toul, 25 mai 2025 15:00, Toul.

Meurthe-et-Moselle

Place Charles de Gaulle Cathédrale Saint-Étienne de Toul Cloître Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2025-05-25 15:00:00

fin : 2025-05-25

2025-05-25

Conte musical immersif proposé par la MJC.

Le monde des contes est menacé, plus personne ne croit en la magie.

Rendez-vous pour une balade musicale et théâtrale à la recherche de l’imaginaire collectif.

Réservation jusqu’au 21 mai inclus, par mail.Tout public

Place Charles de Gaulle Cathédrale Saint-Étienne de Toul Cloître

Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 64 31 15 toulclassesaxophone@gmail.com

English :

Immersive musical tale proposed by the MJC.

The world of storytelling is under threat, and no one believes in magic any more.

Join us for a musical and theatrical stroll in search of the collective imagination.

Reservations up to and including May 21, by e-mail.

German :

Immersives musikalisches Märchen, das vom MJC angeboten wird.

Die Welt der Märchen ist bedroht, niemand glaubt mehr an Magie.

Begeben Sie sich auf einen musikalischen und theatralischen Spaziergang auf der Suche nach der kollektiven Vorstellungswelt.

Reservierungen bis einschließlich 21. Mai per E-Mail.

Italiano :

Un racconto musicale coinvolgente presentato dal MJC.

Il mondo della narrazione è in pericolo, nessuno crede più alla magia.

Unitevi a noi in una passeggiata musicale e teatrale alla ricerca dell’immaginazione collettiva.

Prenotazioni fino al 21 maggio compreso, via e-mail.

Espanol :

Un cuento musical envolvente presentado por el MJC.

El mundo de los cuentos está amenazado, ya nadie cree en la magia.

Acompáñenos en un paseo musical y teatral en busca de la imaginación colectiva.

Reservas hasta el 21 de mayo inclusive, por correo electrónico.

L’événement Les gardiens des contes Toul a été mis à jour le 2025-05-14 par MT TERRES TOULOISES