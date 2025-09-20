Les gardiens des vagues… Une version maritime du célèbre jeu Loup-garou Musée Départemental Breton Quimper

Les gardiens des vagues… Une version maritime du célèbre jeu Loup-garou Musée Départemental Breton Quimper samedi 20 septembre 2025.

Animation – Samedi 20 septembre, à 18h – Durée : 1h

RDV à l’accueil du musée 15 minutes avant le début de la partie.

Réservation obligatoire, 8 personnes minimum.

Le musée abrite une mystérieuse collection de photos maritimes des 20e et 21e siècles. Chaque image semble contenir un fragment d’une ancienne malédiction lancée par un esprit des mers. Des rumeurs racontent que des esprits marins se cachent parmi les visiteurs pour réveiller cette malédiction. Les gardiens des vagues doivent découvrir qui ils sont avant qu’il ne soit trop tard…

Musée Départemental Breton 1 Rue du Roi Gradlon, 29000 Quimper, France Quimper 29000 La Tourelle Finistère Bretagne 0298952160 https://musee-breton.finistere.fr https://www.facebook.com/Musee.Departemental.Breton/ [{« type »: « link », « value »: « https://musee-breton.finistere.fr/fr/en-un-clin-d-oeil »}] La partie de l’évêché dite Donjon de Rohan date des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. L’ancien évêché est formé de deux bâtiments reliés en équerre autour de la tour d’escalier (XVIe siècle) du logis de Rohan. L’aile ouest (XVIIe siècle) s’appuie à la cathédrale. Elle a succédé, en 1646, à une construction du XVe siècle incendiée pendant les troubles de la Ligue. L’aile sud (XVIIIe siècle) a été allongée et agrandie vers l’est au XIXe siècle.

