Les gardiens du numérique | Escape Game Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris

BLACKHAT, L’ENNEMI JURÉ DES GARDIENS DU NUMÉRIQUE

Les Gardiens du Numérique sont des super héros chargés de protéger les citoyens contre les agissements des hackers. Depuis leur QG, ils interviennent partout où les utilisateurs sont menacés par des cyberattaques.

Pendant leurs vacances, les joueurs ont la mission de les remplacer. C’est à ce moment qu’a choisi BlackHat pour lancer plusieurs cyberattaques… Les joueurs ont 30 minutes pour déjouer ses plans et venir en aide aux familles qui en sont victimes.

Cyberharcèlement, fake news, données connectées, micro paiements, tels sont les sujets traités par cet escape game qui lie virtuel et réel à travers des éléments physiques, une application de réalité augmentée.

Une interface intuitive permet aux joueurs de suivre leur progression, de scanner les différentes cibles en RA, d’interagir avec les protagonistes, de compléter les mini-jeux, et de consulter les informations récoltées.

Du 2 au 18 avril

À partir de 9 ans, entrée libre aux horaires d’ouverture de la bibliothèque

Durée : 1 heure

Du jeudi 02 avril 2026 au samedi 18 avril 2026 :

gratuit Public jeunes. A partir de 9 ans. Jusqu’à 18 ans.

Date(s) :

Bibliothèque L’Heure joyeuse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin 75005 Paris

+33180054760 bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr https://www.facebook.com/heure.joyeuse/ https://www.facebook.com/heure.joyeuse/



