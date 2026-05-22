Les Gars de Passage Le Bourg Saint-Voir
Les Gars de Passage Le Bourg Saint-Voir samedi 4 juillet 2026.
Saint-Voir
Les Gars de Passage
Le Bourg La Lune Rousse Saint-Voir Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-05 02:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Chanson Française festive et poétique
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Le Bourg La Lune Rousse Saint-Voir 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 66 48 83 association-traverse@orange.fr
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English :
Festive and poetic French song
L’événement Les Gars de Passage Saint-Voir a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire