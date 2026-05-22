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Les Gars de Passage Le Bourg Saint-Voir

Les Gars de Passage Le Bourg Saint-Voir samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Le Bourg

Adresse : La Lune Rousse

Ville : 03220 Saint-Voir

Département : Allier

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Saint-Voir

Les Gars de Passage

Le Bourg La Lune Rousse Saint-Voir Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-05 02:00:00

Date(s) :
2026-07-04

Chanson Française festive et poétique
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Le Bourg La Lune Rousse Saint-Voir 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 66 48 83  association-traverse@orange.fr

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English :

Festive and poetic French song

L’événement Les Gars de Passage Saint-Voir a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire