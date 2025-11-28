Les Gastronomades à l’Espace Carat Espace Carat L’Isle-d’Espagnac

Les Gastronomades à l’Espace Carat

Espace Carat 54 Avenue Jean Mermoz L’Isle-d’Espagnac Charente

Tarif : 4 EUR

Date :

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-30

2025-11-28

Les Gastronomades fêtent leur 30ème édition avec des événements exceptionnels !

+33 5 45 92 25 57 infos@gastronomades.fr

English :

Les Gastronomades celebrates its 30th edition with exceptional events!

German :

Die Gastronomades feiern ihre 30. Ausgabe mit außergewöhnlichen Veranstaltungen!

Italiano :

Le Gastronomie festeggiano la loro 30ª edizione con eventi eccezionali!

Espanol :

Las Gastronomades celebran su 30ª edición con unos actos excepcionales

L’événement Les Gastronomades à l’Espace Carat L’Isle-d’Espagnac a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême