Les gaufres de Cyrille Halle Fermière du Haut-Lignon Mazet-Saint-Voy

Les gaufres de Cyrille

Halle Fermière du Haut-Lignon 5, Route du Chambon Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 16:00:00

fin : 2026-04-22 18:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Venez profiter d’un goûter tout en douceur au sein de la boutique des producteurs, gaufres offertes.

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Halle Fermière du Haut-Lignon 5, Route du Chambon Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 06 48 hallefermiere.43@gmail.com

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English :

Come and enjoy a gentle snack in the producers’ boutique, with complimentary waffles.

L’événement Les gaufres de Cyrille Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme du Haut-Lignon