Les Gaufrettes Vibraye

Les résidents de l’Ehpad des Mots Bleus font voler en éclat les murs de l’institution. Branchés de toutes parts, ils investissent la rue en musique, avec la joyeuse détermination de remettre les vieilles et les vieux sur la place publique.

Les séniles, les croulants, les décrépis, les délabrés, les

dépassés, les fanés… Nous les appellerons tout simplement les vieux .

Ces vieux, nous voulons les mettre à l’honneur, en leur donnant une place dans l’espace public.

Avec respect et tendresse, nous nous amusons de cette vieillesse inéluctable, et changeons ainsi notre regard sur ce grand âge que nous voyons trop souvent uniquement comme un rétrécissement des possibles.

Le spectacle musical et théâtral est une forme artistique qui nous est familière, et à l’instar des autres spectacles de la compagnie, l’humour reste au cœur de notre travail, amené aussi bien par des situations burlesques que par des personnages forts et singuliers. Nous souhaitons générer autant d’empathie avec le public que nous pouvons déjà le faire avec notre autre spectacle Mademoiselle Orchestra .

Mise en scène Philippe Piau, Christophe Andral et la Compagnie Jacqueline Cambouis

Direction artistique

Nastasia de Geer, trombone

Elisabeth Paniez, saxophone

Véronique Lejeaille, trompette

Estelle Gauthier, tuba

Virginie Puy, guitare

Sébastien Gazull, basse

Sylvie Daguet, batterie .

English :

The residents of the Ehpad des Mots Bleus shatter the walls of the institution. Wired from all sides, they take to the streets in music, with the joyful determination to put old people back in the public eye.

German :

Die Bewohner des Altenheims Les Mots Bleus sprengen die Mauern der Einrichtung. Sie erobern die Straße mit Musik und der freudigen Entschlossenheit, alte Menschen wieder auf den öffentlichen Platz zu bringen.

Italiano :

I residenti dell’Ehpad Mots Bleus stanno distruggendo i muri dell’istituzione. Collegati da tutti i lati, scendono in strada a suon di musica, con la gioiosa determinazione di riportare l’antico nella pubblica piazza.

Espanol :

Los residentes del Ehpad de Mots Bleus hacen añicos los muros de la institución. Alambrados por todas partes, salen a la calle al son de la música, con la alegre determinación de devolver lo antiguo a la plaza pública.

