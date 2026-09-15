Les Gaulois Théâtre du Pays de Morlaix Morlaix

Informations pratiques

Morlaix

Les Gaulois

Théâtre du Pays de Morlaix 27 Rue de Brest Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-04 20:00:00

fin : 2026-11-05 21:30:00

Date(s) :

2026-11-04

Dans une Gaule imaginaire et instable, deux Gaulois s’interrogent sur leurs origines à travers une « gauloiserie épique ». Portée par un duo comique burlesque (Olivier Martin-Salvan et Thomas Blanchard), la pièce réinventent le mythe gaulois pour interroger la France d’aujourd’hui.

Écrit par Marion Aubert et mis en scène dans un univers visuel coloré créé par Clédat et Petitpierre, ce spectacle utilise un humour incisif pour ébranler le « roman national », tout en confrontant la montée des nationalismes et l’influence des oligarques. .

Théâtre du Pays de Morlaix 27 Rue de Brest Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 15 22 77

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English :

L’événement Les Gaulois Morlaix a été mis à jour le 2026-09-11 par OT BAIE DE MORLAIX