Les géantes Les 2 scènes théâtre Besançon mardi 21 octobre 2025.

Les 2 scènes théâtre 49 Rue Megevand Besançon Doubs

Spectacle Les Géantes par la compagnie Ex Novo (21). Danse contemporaine, à partir de 5 ans. Durée de 40 minutes.

Les Géantes est un conte chorégraphique poétique et merveilleux. Au sein de montagnes de papier, les deux personnages jouent, s’apprivoisent et se transforment. Divinités fascinantes, elles auront plaisir à nous guider dans leur monde imaginaire, peuplé d’esprits, d’ombres et de couleurs envoûtantes.

Dans le cadre de Coup de Projecteur, 5 spectacles de la région et un atelier participatif et gratuit imaginé par Nouvelles Formes! Le réseau professionnel la PlaJe, défend les spectacles adressés à la jeunesse. Tous les ans, nous proposons à tout.e.s, à tout âge, de découvrir les créations d’équipes artistiques de Bourgogne Franche-Comté. Les spectacles sont ouverts à tout.e.s, sur réservation. En raison des places limitées, merci de réserver par mail à contact@laplaje-bfc.fr .

Les 2 scènes théâtre 49 Rue Megevand Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté contact@laplaje-bfc.fr

