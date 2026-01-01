Les génocides : approches historiques et juridiques comparées Mémorial de la Shoah Paris

Cet atelier propose de comprendre ce que recouvre le terme de génocide, à la fois dans son sens historique et dans son cadre juridique. Après une première partie dédiée à une mise au point notionnelle appuyée sur des exemples concrets, le second temps de l’atelier permettra de se saisir de documents d’archive pour réfléchir aux enjeux de mémoire et de justice.

Durée : 2 h.

Dans le cadre de la Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT+

Le mardi 17 mars 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit

Tout public.

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

